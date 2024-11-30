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İdlib'de Rejim Karşıtı Gruplardan Büyük Başarı: 50'den Fazla Köy Geri Alındı

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim karşıtı gruplar, 50'den fazla köyü kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:06
İdlib'de Rejim Karşıtı Gruplardan Büyük Başarı: 50'den Fazla Köy Geri Alındı

Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplardan İdlib'de Büyük Atılım

Suriye'de devam eden çatışmalarda, rejim karşıtı silahlı gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in doğu ve güneydoğusunda hızlı bir ilerleyiş sergileyerek 50'den fazla köyü rejim güçlerinden geri aldı. Bu gelişmeler, bölgedeki dengeleri değiştirecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İdlib'deki Son Durum

Silahlı grupların gerçekleştirdiği bu operasyonlar, İdlib vilayetinde yaşayan siviller üzerinde de önemli etkilere yol açıyor. Rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerin azalması, yerel halkın güvenlik endişelerini artırmakla birlikte, muhalif grupların moralini yükseltiyor.

Uzmanlar, bu tür operasyonların çok sayıda sivil kayba ve insani krize yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Suriye'deki durum, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ederken, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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