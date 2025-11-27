İETT Kaptanı Şahismail Ayaztekin'den Öğretmenler Günü'nde Duygusal Jest

İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım'da otobüse binen iki öğretmene çiçek hediye ederek duygusal bir jest yaptı; anlar araç kamerasına yansıdı, İETT tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:29
İETT Kaptanı Şahismail Ayaztekin'den Öğretmenler Günü'nde Duygusal Jest

İETT kaptanından Öğretmenler Günü’nde duygusal jest

Yenidoğan-Kozyatağı hattında anlamlı davranış

İstanbul’un Yenidoğan-Kozyatağı hattında görev yapan İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde otobüse binen iki öğretmene unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Tecrübeli kaptan, yolcuların öğretmen kartı ile biniş yaptığını fark etti. Rotası üzerinde bir kırmızı ışıkta durduğu esnada yanındaki çiçekçiden hemen bir buket alıp, kartlarını gösteren öğretmenlere hediye etti.

Bu beklenmedik ve anlamlı davranış, otobüsteki diğer yolcular tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı. O anlar ayrıca aracın iç kamerasına da yansıdı.

Örnek davranış ödüllendirildi

İETT Genel Müdürlüğü, 10 yıllık kaptan Şahismail Ayaztekin'in bu nezaketini ve toplum değerlerine olan duyarlılığını ödüllendirme kararı aldı.

İSTANBUL'UN YENİDOĞAN-KOZYATAĞI HATTINDA ÇALIŞAN İETT KAPTANI ŞAHİSMAİL AYAZTEKİN, 24 KASIM...

İSTANBUL'UN YENİDOĞAN-KOZYATAĞI HATTINDA ÇALIŞAN İETT KAPTANI ŞAHİSMAİL AYAZTEKİN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE, OTOBÜSE BİNEN İKİ ÖĞRETMEN İÇİN YAPTIĞI SÜRPRİZLE HERKESİN GÖNLÜNÜ KAZANDI.

ÖĞRETMEN KARTI İLE BİNİŞ YAPAN YOLCULARININ KİMLİĞİNİ FARK EDEN TECRÜBELİ KAPTAN, ROTASI ÜZERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?