İETT Kaptanı Şahismail Ayaztekin'den Öğretmenler Günü'nde Duygusal Jest

İETT kaptanından Öğretmenler Günü’nde duygusal jest

Yenidoğan-Kozyatağı hattında anlamlı davranış

İstanbul’un Yenidoğan-Kozyatağı hattında görev yapan İETT kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Gününde otobüse binen iki öğretmene unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Tecrübeli kaptan, yolcuların öğretmen kartı ile biniş yaptığını fark etti. Rotası üzerinde bir kırmızı ışıkta durduğu esnada yanındaki çiçekçiden hemen bir buket alıp, kartlarını gösteren öğretmenlere hediye etti.

Bu beklenmedik ve anlamlı davranış, otobüsteki diğer yolcular tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı. O anlar ayrıca aracın iç kamerasına da yansıdı.

Örnek davranış ödüllendirildi

İETT Genel Müdürlüğü, 10 yıllık kaptan Şahismail Ayaztekin'in bu nezaketini ve toplum değerlerine olan duyarlılığını ödüllendirme kararı aldı.

