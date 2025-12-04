İEÜ Güzelbahçe Kampüsü'nde Defne Fidanları Toprakla Buluştu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), sağlıklı bir gelecek için toprağın önemine dikkat çekmek amacıyla, yapımı devam eden Güzelbahçe kampüsünde 'Toprak Olmadan Hayat Olmaz' temalı fidan dikim etkinliği düzenledi.

Etkinlik ve katılımcılar

İEÜ tarafından 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve akademisyenler ellerine küreklerini alarak defne fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlik, 2026 yılının Temmuz ayında ilk etabının tamamlanması hedeflenen Güzelbahçe kampüsünde yapıldı.

Buluşmaya öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip ile birlikte İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Ayhan Sulak da katıldı. Etkinlik, İEÜ Sürdürülebilirlik Ofisi ve Sağlıklı Kampüs Komisyonu iş birliğiyle düzenlendi.

Açıklamalar

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu etkinlikte yaptığı değerlendirmede, son dönemde art arda meydana gelen orman yangınları ve dünyayı etkisi altına alan kuraklıkla birlikte toprağın değerinin bir kez daha anlaşıldığını belirtti ve şöyle dedi:

"Toprak; yaşamın kaynağı, ekosistemlerin taşıyıcısı ve sürdürülebilir geleceğimizin temelidir"

Biresselioğlu ayrıca şunları ifade etti:

"Küresel iklim değişikliği, dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri haline geldi. Artan sıcaklıklar, orman yangınları ve gıda krizleri; toprak sağlığının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. ‘Toprak Olmadan Hayat Olmaz’ temasını özellikle benimsedik. Çünkü toprağı korumak, aslında yaşamı korumaktır. Unutulmamalı ki toprak, dünya üzerindeki türlerin yarısından fazlasına yaşam alanı sağlıyor. Gıdalarımızın yüzde 90’dan fazlasını da yine topraktan elde ediyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan; aynı zamanda bir nefes, umut ve yarınlarımıza bırakacağımız mirastır"

Güzelbahçe kampüsü ve çevreci vizyon

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise inşaatı süren Güzelbahçe kampüsünün çevreci özellikleriyle ön plana çıktığını ve fidan dikiminin burada ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Öner'in açıklaması şu ifadeleri içeriyor:

"Ege’nin iklim koşullarına uygun tasarladığımız yeni kampüsümüzde, temiz enerji teknolojileri kullanılacak ve enerji performansları optimize edilmiş binalar yer alacak. Ayrıca, yerleşke içi ulaşım da elektrikli araçlarla sağlanacak. Güzelbahçe kampüsümüz, çevreci özellikleriyle örnek olacak. Fidan dikim etkinliğinde toprağı korumak, yaşatmak için bir araya gelerek üniversitemizin toplumsal duyarlılığını ve çevresel sorumluluğunu da güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Üniversite olarak, çevreye duyarlı projelere öncülük etmeye ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Etkinlik, gençlerin katkısıyla renkli görüntülere sahne oldu ve üniversitenin çevresel sorumluluk anlayışını somut bir eylemle ortaya koydu.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ), SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN TOPRAĞIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ÖRNEK BİR FARKINDALIĞA İMZA ATARAK YAPIMI DEVAM EDEN GÜZELBAHÇE KAMPÜSÜNDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.