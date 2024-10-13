Iğdır'da 13 Polisin Şehit Olduğu Bombalı Saldırı Davasında Üç Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da Bombalı Saldırı ile İlgili Gelişmeler

Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde, 13 polis memurunun şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Saldırıda, teröristler tarafından uzaktan kumanda ile kullanılan bomba, Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında bir midibüsün geçişi sırasında patlatıldı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

8 Eylül 2015'te meydana gelen bu saldırıyı araştırmak üzere yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüpheliler arasında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da yer alıyordu.

Tutuklama Kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu saldırıda yaşanan kayıplar henüz hafızalardan silinmemişken, devam eden soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince, emniyetin çıkışında "Vatan size minnettardır" yazısı ve şehit 13 polisin fotoğraflarının yer aldığı bölümün önünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince, emniyetin çıkışında "Vatan size minnettardır" yazısı ve şehit 13 polisin fotoğraflarının yer aldığı bölümün önünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince, emniyetin çıkışında "Vatan size minnettardır" yazısı ve şehit 13 polisin fotoğraflarının yer aldığı bölümün önünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.