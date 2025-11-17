Iğdır'da 'Kadına El Kalkamaz' Bilgilendirmesi — Jandarma Eğitimleri

Iğdır İl Jandarma, 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla TİGEM personeli ve Taşburun Köyü sakinlerine bilgilendirme eğitimi verdi; KADES anlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:13
Iğdır'da 'Kadına El Kalkamaz' bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yürüttü.

Eğitimin kapsamı

Çalışmalar kapsamında, Iğdır TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) personeline ve Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun Köyünde ikamet eden erkek vatandaşlara, 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde aile içi şiddetin önlenmesine yönelik açıklamalar yapıldı ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

KADES ve acil durum bilgilendirmesi

Kadın vatandaşlara, acil durumlarda kullanılabilen KADES uygulamasının nasıl indirileceği ve uygulamanın etkin şekilde nasıl kullanılacağı detaylı biçimde anlatıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Yetkililer, Iğdır İl Jandarma Komutanlığının halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

