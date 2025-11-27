Iğdır'da Kriz: Mehmet Nuri Turan İkinci Kez Görevden Alındı

Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Nuri Turan'ı ikinci kez görevden aldı; Turan 2023'te de görevden alınmış, mahkeme kararıyla dönmüştü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:56
Iğdır'da Kriz: Mehmet Nuri Turan İkinci Kez Görevden Alındı

Iğdır İl Özel İdaresi'nde görev değişikliği krizi

Mehmet Nuri Turan ikinci kez görevden alındı

Iğdır'da İl Özel İdaresi bünyesindeki üst düzey görev değişikliği gündemi belirledi. Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Nuri Turan tekrar görevden alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Nuri Turan ilk olarak 2023 yılında aynı görevinden alınmıştı. Turan, alınan kararı yargıya taşıdı ve mahkeme lehine karar vererek kendisinin göreve iadesine hükmetti.

Kararın kesinleşmesi üzerine Turan yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlamıştı. Ancak söz konusu atama sürecinin ardından Vali Ercan Turan, Mehmet Nuri Turan'ı ikinci kez görevden aldı.

Olayın detayları ve ilerleyen süreçle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

