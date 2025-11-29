Iğdır'da öğrencilere bioçeşitlilik ve biyokaçakçılık eğitimi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Tuzluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere Türkiye'nin flora ve faunası ile biyokaçakçılıkla mücadeleyi anlattı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere yönelik eğitim düzenledi.

Eğitimin içeriği

Okulda gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, öğrencilere Türkiye'nin sahip olduğu zengin flora ve fauna hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Uzman ekipler, biyokaçakçılığın doğaya ve ülke ekonomisine verdiği zararları anlatarak doğal türlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Sunumların ardından öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve konuya dair farkındalık artırıldı.

