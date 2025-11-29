Iğdır'da öğrencilere bioçeşitlilik ve biyokaçakçılık eğitimi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Tuzluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere Türkiye'nin flora ve faunası ile biyokaçakçılıkla mücadeleyi anlattı.