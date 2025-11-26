Iğdır'da Orhun Sokak'ta Husumetli Aileler Silahlı Kavgaya Tutuştu

Iğdır'da Orhun Sokak'ta Silahlı Kavga

İğdır'ın Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokakında husumetli iki ailenin arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın Seyri

Sokakta başlayan tartışma, tarafların yanlarına aldıkları değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla birbirlerine saldırmasıyla büyüdü. Şiddetin tırmanması üzerine bazı kişilerin silah kullandığı ve silah seslerinin mahallede paniğe yol açtığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kalabalığı kontrol altına almak için havaya uyarı ateşi açtı. Bazı şüphelilerin ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştığı iddia ediliyor.

Güvenlik ve Soruşturma

Çatışma sırasında bölgedeki okulun dağılma saatine denk gelmesi endişe yaratırken, öğrencilerin herhangi bir yara almadan kurtulması şans olarak değerlendirildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve mahallede güvenlik önlemlerini artırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

