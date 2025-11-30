Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

Iğdır’da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek umre yolcuları, Iğdır Müftülüğü önünde düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:13
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

Iğdır Müftülüğü önünde duygulu uğurlama

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, sabah saatlerinde Iğdır Müftülüğü önünde düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Törene, umre yolcuları ve yakınları katıldı; programda duygusal anlar yaşandı. Manevi atmosferin hakim olduğu törende Iğdır İl Müftülüğü yetkililerinin konuşmalarında umrenin önemi vurgulandı.

Konuşmaların ardından yapılan toplu dua ile yolcular, yakınlarının iyi dilekleriyle uğurlandı. Duanın tamamlanmasının ardından umreye giden vatandaşlar, kutsal topraklara hareket etmek üzere araçlara bindi.

IĞDIR’DA UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI

IĞDIR’DA UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
3
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
4
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
5
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
6
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı
7
Antalya'da Yağmurun Ardından Konyaaltı'nda Deniz Keyfi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı