Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

Iğdır Müftülüğü önünde duygulu uğurlama

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, sabah saatlerinde Iğdır Müftülüğü önünde düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

Törene, umre yolcuları ve yakınları katıldı; programda duygusal anlar yaşandı. Manevi atmosferin hakim olduğu törende Iğdır İl Müftülüğü yetkililerinin konuşmalarında umrenin önemi vurgulandı.

Konuşmaların ardından yapılan toplu dua ile yolcular, yakınlarının iyi dilekleriyle uğurlandı. Duanın tamamlanmasının ardından umreye giden vatandaşlar, kutsal topraklara hareket etmek üzere araçlara bindi.

