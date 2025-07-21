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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1350 Gram Esrar ve 1 Gözaltı

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1350 gram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:26
Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1350 Gram Esrar ve 1 Gözaltı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiaları üzerine bu sabah önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında 1350 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı belirtilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1350 gram esrar ele...

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1350 gram esrar ele geçirildi.

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