Iğdır’daki 25 aşiretten Bahçeli’ye destek: "Barış süreci tarihi bir fırsat"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun İmralı’ya gidişine ilişkin değerlendirmesinde kullandığı, "Yeter ki Türk milleti barış, huzur ve sükûnet bulsun… Bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun." sözleri, Iğdır’daki kanaat önderlerinden geniş destek aldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu’na bağlı Iğdır’daki 25 aşiretin liderleri ve yaklaşık 150 kanaat önderi, Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan tarafından yapılan ortak basın açıklamasıyla Bahçeli’nin sözlerine ve yürütülen barış sürecine destek verdiklerini açıkladı.

"Ülke güzel bir barış sürecine girdi"

Armağan, Iğdır’da bulunan 25 aşiret adına yaptığı konuşmada, Türkiye’de yeni bir barış ikliminin oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten ülkemiz güzel bir barış sürecine girdi. Bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli’nin ve DEM Parti’nin güçlü bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Burada bulunan 25 aşiret ve 150’ye yakın kanaat önderi olarak üç partiyi tebrik ediyor, süreci desteklediğimizi ilan ediyoruz."

"Bu birliktelik tarihi bir sınavdır"

Armağan, AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin sürece verdiği desteğin Türkiye için önemli bir eşik olduğunu vurgulayarak tüm siyasi partilere çağrıda bulundu: "Milletimiz bu barışı istiyor. Diğer siyasi partilerin de bu üç partiye destek vermesini canı gönülden arzu ediyoruz. Bu barış süreci herkes için bir sınavdır. Eğer amaç gerçekten milletin ve devletin menfaatiyse, bu sürece katkı verilmelidir. Tüm siyasi partilerin kuruluş amaçlarına ve bugüne kadar yaptıkları açıklamalara baktığımızda, ülkenin birliği, barışı ve gelişmesi için verdikleri sözleri görüyoruz. Biz, bu barış sürecini onların bu vaatlerinin gerçek bir sınavı olarak değerlendiriyoruz."

Armağan, Türkiye’nin küresel baskılar ve bölgesel riskler altında bulunduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin zorunlu olduğunu vurguladı: "Ülkemiz maalesef küresel güçlerin ciddi sıkıntısı altındadır. Bu yüzden bu birlik beraberliğe mecburuz. Doğu, Güneydoğu ve tüm Türkiye olarak barış sürecine tüm gücümüzle destek veriyoruz."

"Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz"

Armağan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye özel teşekkür ederek şunları söyledi: "Sayın Devlet Bahçeli’ye gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Çok fedakarca ve kahramanca bu barış sürecine destek veriyorlar. Biz de millet olarak bu kahramanca sürecin arkasındayız."

Aşiret liderleri açıklamanın sonunda barış sürecinin "tarihi bir fırsat" olduğunu vurgulayarak, tüm siyasi aktörleri sorumluluk almaya davet etti.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU'NUN İMRALI'YA GİDİŞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANDIĞI, "YETER Kİ TÜRK MİLLETİ BARIŞ, HUZUR VE SÜKÛNET BULSUN… BİZİM SONUMUZ DA VARSIN DAR AĞACI OLSUN." SÖZLERİ, BÖLGEDEKİ KANAAT ÖNDERLERİNDEN GENİŞ DESTEK GÖRDÜ.