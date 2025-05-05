Iğdır Kitap Fuarı'nın Açılışı Gerçekleşti

Iğdır Kitap Fuarı'nın İkinci Yılı

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı açılış töreni gerçekleşti. Iğdır Valiliği'nin düzenlediği fuar, "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla kapılarını açtı.

Açılışa Yoğun İlgi

Özel bir salonda yapılan açılışa Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, çeşitli yazarlar ve kitapseverler katıldı.

Vali Turan'dan Anlamlı Mesajlar

Açılışta bir konuşma yapan Vali Turan, Iğdır'ın insanı ve doğasıyla özel bir şehir olduğunu vurguladı. Ayrıca, fuar kapsamında 7 ulusal düzeyde yazarın ve 25 yerel yazarın yer alacağını belirtti. Turan, bu fuarın Iğdır'ın kültürel zenginliğini tüm Türkiye ile buluşturma amacına hizmet ettiğini söyledi.

Okumanın Önemi

Milletvekili Cevizoğlu ise, okumanın hayatındaki önemine değinerek, "Cumhuriyetin temeli, okumak ve kitap. Bu yıl, Cumhurbaşkanımızın aile yılı olarak ilan ettiği yıl da kitaba verilen önem büyük bir değer taşıyor." ifadelerini kullandı. Cevizoğlu, katılımcılarla bir söyleşi yaparak soruları yanıtladı.

Fuarda Kimler Yer Alacak?

5-11 Mayıs tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak fuarda Cevizoğlu'nun yanı sıra Murat Yanık, Dilek Cesur, Aylin Kantoğlu, Mete Yarar, Bahar Eriş, Ahmet Turgut ve yerel yazarlar okuyucularla bir araya gelecek.

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla düzenlendi. Özel bir salonda düzenlenen fuarın açılışı Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, yazarlar ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla düzenlendi. Özel bir salonda düzenlenen fuarın açılışı Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, yazarlar ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.