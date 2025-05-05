DOLAR
38,56 0,04%
EURO
43,62 -0,07%
ALTIN
4.114,71 -2,44%
BITCOIN
3.656.741,37 0,91%

Iğdır Kitap Fuarı'nın Açılışı Gerçekleşti

Iğdır'da düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 'Her kitap yeni bir hayat' sloganıyla kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 19:18
Iğdır Kitap Fuarı'nın Açılışı Gerçekleşti

Iğdır Kitap Fuarı'nın İkinci Yılı

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı açılış töreni gerçekleşti. Iğdır Valiliği'nin düzenlediği fuar, "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla kapılarını açtı.

Açılışa Yoğun İlgi

Özel bir salonda yapılan açılışa Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, çeşitli yazarlar ve kitapseverler katıldı.

Vali Turan'dan Anlamlı Mesajlar

Açılışta bir konuşma yapan Vali Turan, Iğdır'ın insanı ve doğasıyla özel bir şehir olduğunu vurguladı. Ayrıca, fuar kapsamında 7 ulusal düzeyde yazarın ve 25 yerel yazarın yer alacağını belirtti. Turan, bu fuarın Iğdır'ın kültürel zenginliğini tüm Türkiye ile buluşturma amacına hizmet ettiğini söyledi.

Okumanın Önemi

Milletvekili Cevizoğlu ise, okumanın hayatındaki önemine değinerek, "Cumhuriyetin temeli, okumak ve kitap. Bu yıl, Cumhurbaşkanımızın aile yılı olarak ilan ettiği yıl da kitaba verilen önem büyük bir değer taşıyor." ifadelerini kullandı. Cevizoğlu, katılımcılarla bir söyleşi yaparak soruları yanıtladı.

Fuarda Kimler Yer Alacak?

5-11 Mayıs tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak fuarda Cevizoğlu'nun yanı sıra Murat Yanık, Dilek Cesur, Aylin Kantoğlu, Mete Yarar, Bahar Eriş, Ahmet Turgut ve yerel yazarlar okuyucularla bir araya gelecek.

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla...

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla düzenlendi. Özel bir salonda düzenlenen fuarın açılışı Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, yazarlar ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla...

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla düzenlendi. Özel bir salonda düzenlenen fuarın açılışı Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, yazarlar ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Mayıs Bilardo Turnuvası Samsun'da Coşkuyla Başladı
2
Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
3
Vagon Sahne Projesi: Tiyatronun Anadolu Yolculuğu Başladı
4
Balıkesir'de Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
5
05.05.2025 Tarihinde Evlilik Dalgası: Eskişehir ve Çanakkale'de Nikahlar Başladı
6
Diyarbakır'da 5. Çermik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Yozgat'ta 05.05.2025 Nikah Gününde Yoğunluk Oluştu

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı