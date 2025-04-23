Iğdır ve Ağrı'da Sağanak Sonrası Sel Felaketi

Iğdır ve Ağrı'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, köylerde sel ve taşkın olaylarına neden oldu. Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş, Akdiz, Soğukbulak, Kırkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için hızlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin greyder ve kepçelerle gerçekleştirdiği müdahale sonrasında bazı yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı ve olağan durumuna döndürülmesi için çaba harcanıyor.

Karacaören köyünden Emin Duman, selin getirdiği çamur nedeniyle yollarının kapandığını ve ekiplerin yoğun çalışması sayesinde ulaşımın yeniden sağlandığını ifade etti. İş makinesi operatörü Engin Gültekin de, yağışların etkili olduğu günden itibaren kapanan yolları açmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Ağrı'da Sel Tehlikesi

Ağrı'da da son iki gündür devam eden sağanak yağışlar, Doğubayazıt ilçesine bağlı Subeşiği ve Tutumlu köylerinde sele neden oldu. Özellikle tarım arazilerine ciddi zarar veren sel, il merkezine bağlı Çakıroba köyünde bir evi de su bastı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede acil müdahalelerde bulunmak amacıyla köylerde çalışma başlattı. Ekiplerin, sel felaketinin etkilerini azaltmak için gereken önlemleri alması bekleniyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş, Akdiz, Soğukbulak, Kırkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş, Akdiz, Soğukbulak, Kırkbulak, Karacaören ve Kayaören köy yolları, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapandı.