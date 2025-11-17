İGM Üyesi Ahmet Aktürk, Hollanda'da Topraksız Tarım ve Tohum Çalışmalarını İnceleyecek

İGM Üyesi Ahmet Aktürk, Hollanda'da topraksız tarımı yerinde inceleyecek

Meclis onayı ve ziyaret detayları

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Sandıklı AK Parti Üyesi Ahmet Aktürk, kendi imkânlarıyla Hollanda'ya giderek topraksız tarım alanındaki çalışmalar ile yeni tohum uygulamalarını Afyonkarahisar için yerinde araştıracak.

İGM Kasım ayı toplantılarının 17.'inci birleşimi, Meclis Başkanı Mehmet Siper başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bir firmanın Hollanda'daki ofisindeki tarımsal teknolojilerin takibi, topraksız alandaki uygulamalar ve yeni tohum çalışmalarının incelenmesi amacıyla davet ettiği yönündeki komisyon raporları değerlendirildi.

Komisyon raporları doğrultusunda, Ahmet Aktürk'ün söz konusu çalışmaları yerinde incelemesi uygun görüldü ve karar oybirliğiyle kabul edildi.

Ziyaret için İzlenecek tarih aralığı olarak 8-12 Aralık 2025 belirlendi ve Aktürk'ün bu tarihlerde geçerli vize sağlayabilmesi için gerekli izinlerin düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca, Aktürk'ün seyahatle ilgili tüm giderleri kendi imkânlarıyla karşılayacağı kayda geçirildi.

Karar, Afyonkarahisar'ın topraksız tarım ve tohum yatırımlarındaki potansiyelinin yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

AFYONKARAHİSAR İL GENEL MECLİSİ (İGM) SANDIKLI AK PARTİ ÜYESİ AHMET AKTÜRK, KENDİ İMKANLARIYLA HOLLANDA’YA GİDEREK TOPRAKSIZ ALANINDA ÇALIŞMALAR VE YENİ TOHUM ÇALIŞMALARINI AFYONKARAHİSAR İÇİN YERİNDE ARAŞTIRACAK.