Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

Çankırı-Kastamonu sınırlarında kartpostallık manzaralar

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı, etkili kar yağışıyla beyaza büründü.

Karla kaplanan doruklar ve sis tabakalarının buluştuğu alanlarda ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri mest etti.

Dağ, "Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan bir yer olarak biliniyor; bu beyaz örtü eşliğinde manzaralar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ortaya çıkan görüntüler havadan kaydedildi ve bölgenin kış güzelliğini gözler önüne serdi.

