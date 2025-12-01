Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
Kış turizminin önemli merkezinde beyaz örtüye dönüş
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağında kar yağışı etkili olmaya başladı.
Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı’nda hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza bürünmeye başladı, bölgedeki doğal manzara karla kaplandı.
Yağış anları ve beyaz örtünün görüntüleri, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
