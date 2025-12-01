Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu; yüksek kesimler beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:21
Kış turizminin önemli merkezinde beyaz örtüye dönüş

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağında kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı’nda hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza bürünmeye başladı, bölgedeki doğal manzara karla kaplandı.

Yağış anları ve beyaz örtünün görüntüleri, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

