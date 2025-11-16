İlham Aliyev Taşkent'te: Orta Asya İş Birliğine Yeni Dinamik ve Zengezur Koridoru

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı’nda, 'Biz, yüzyıllardır süregelen ortak tarihimiz, manevi ve kültürel mirasımız, kardeşliğimiz, dostluğumuz ve dayanışmamızla bir aradayız. Bu ilişkileri sadece korumakla kalmadık, aynı zamanda onlara stratejik ortaklığın somutlaşmış hali olan yeni bir dinamik de kazandırdık' dedi.

Toplantı ve tam üyelik

İlham Aliyev, 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı’na katılmak üzere Taşkent’e geldi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya onur konuğu olarak katılan Azerbaycan, Orta Asya Ülkeleri İstişare Toplantıları formatına tam üye olarak kabul edildi. Aliyev, bu karardan dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, 'Bu karar, ilişkilerimizin dostane ve kardeşçe yapısını bir kez daha teyit etmektedir' diye konuştu.

Ortak tarih ve bölgesel iş birliği

Aliyev, Azerbaycan ile Orta Asya devletleri arasındaki ilişkilerin özel niteliğine vurgu yaparak, 'Biz, yüzyıllardır süregelen ortak tarihimiz, manevi ve kültürel mirasımız, kardeşliğimiz, dostluğumuz ve dayanışmamızla bir aradayız. Bu ilişkileri sadece korumakla kalmadık, aynı zamanda onlara stratejik ortaklığın somutlaşmış hali olan yeni bir dinamik de kazandırdık' ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridoru ve Washington anlaşmaları

Aliyev, ABD’de 8 Ağustos’ta yapılan Washington zirvesi sonucunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında elde edilen anlaşmaların bölgenin transit imkanlarını genişleteceğini belirtti. Aliyev, 'Eminim ki ağustosta Azerbaycan’ın esas kısmı ile Nahçıvan’ın birleştirilmesi üzerine Washington anlaşmaları, uluslararası taşımalar için transit imkanlarının genişletilmesine yardımcı olacak. Azerbaycan arazisinde Zengezur Koridoru’nun inşası tamamlanmak üzere ve ilk aşamada onun geçiş kapasitesi 15 milyon ton olacaktır. Bu demir yolu Orta Koridor’un önemli bir rotası olacak. Ayrıca Zengezur Koridoru’nun bir parçası olacak kara yolunun da inşası tamamlanmak üzere' dedi.

Orta Koridor ve lojistik altyapı

Orta Koridor’un gelişiminin Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Aliyev, ulaştırma ve lojistik altyapısının modernleştirilmesi ile gümrük prosedürlerinin senkronize edilmesi gerektiğini belirtti. Aliyev, 'Son üç yılda Orta Koridor aracılığıyla Azerbaycan üzerinden yapılan yük taşımacılığı yüzde 90 arttı. Koridor boyunca seyahat süresi önemli ölçüde azaldı' dedi.

Aliyev, Azerbaycan’da hayata geçirilen önemli altyapı projelerine dikkat çekerek, 'Önümüzdeki yıllarda yıllık taşıma kapasitesi 25 milyon ton ulaşacak Alat Uluslararası Limanı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, 9 uluslararası havalimanı, bölgenin en büyük kargo havayolu şirketi ve diğer faktörler Azerbaycan’ı uluslararası ulaşım merkezlerinden birine dönüştürdü' ifadelerini kullandı.

Dijital İpek Yolu ve enerji iş birliği

Orta Asya ülkeleri arasındaki dijital iletişim alanındaki iş birliğinin potansiyeline değinen Aliyev, 'Dijital İpek Yolu projesi, Hazar Denizi’nin dibinden bir fiber optik kablo ağı oluşturmayı da içeriyor. Hazar Denizi’nin dibinden bir elektrik kablosu döşenmesi projesinin dünya pazarlarına ortak elektrik ihracatı için büyük fırsatlar sunuyor. Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri dijital iletişim alanında büyük iş birliği potansiyeline sahiptir' şeklinde konuştu.

