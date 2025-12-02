İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılını Van'da Kutladı

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. kuruluş yılı Van Şubesi programıyla kutlandı; konuşmacılar cemiyetin eğitim, yurt ve akademik destek mirasını vurguladı.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. kuruluş yılı dolayısıyla Van Şubesi tarafından düzenlenen program, çok sayıda katılımcının ilgisini çekti. Etkinlikte cemiyetin kuruluşundan bugüne sürdürdüğü eğitim ve sosyal hizmet misyonu ele alındı.

Program ve Katılımcılar

Programa İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Avukat Zahir Soğanda, STK temsilcileri, cemiyet üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuruluşun tarihçesine ve bugün ulaştığı yapılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Soğanda'nın Mesajı

Zahir Soğanda konuşmasında, cemiyetin eğitim alanındaki uzun soluklu faaliyetlerine dikkat çekti. Soğanda, "Cemiyet olarak din eğitiminin yeniden sistemin parçası olduğu yıllarda imam-hatipler açtık, Anadolu’nun yükseköğretimle buluştuğu dönemlerde yurtlarla öğrencilerimize barınma ve beslenme imkanı sunduk, hala sunmaya devam ediyoruz." dedi. Ayrıca 8 Ocak 1973'te kurulan İlim Yayma Vakfı ile yüksek lisans ve doktora düzeyindeki akademik çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Soğanda, kurumun bugünkü yapısına ilişkin olarak "Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye’nin dört bir yanında binlerce gence hizmet vermeye gayret ediyoruz. Tüm çalışmalarımızda şu üç ilkeye sadık kaldık: doğru işi tespit etmek, doğru yöntemi seçmek ve doğru işte sebat etmek." ifadelerini kullandı.

Eğitimin Önemi: Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş

Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş ise konuşmasında ilim, iman ve ahlak arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. Timurtaş, insanın Allah’a hakkıyla ibadet edebilmesi ve yeryüzünü imar edebilmesi için bilginin ve eğitimin gerekli olduğunu, alimlerin peygamberlerin varisleri olarak rehberlik görevini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca İlim Yayma Cemiyeti'nin 1951'den beri bu amaçla nesiller yetiştirmeye katkı sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Zihni Merey: Medeniyet ve İlim Bağı

Prof. Dr. Zihni Merey konuşmasında, cemiyetin 75 yıllık serüveninin bir kurumun ötesinde medeniyete ilişkin bir ilim bağı olduğunu vurguladı. Merey, "Cemiyet her daim 'İlmin İzinde, İnsanlığın Hizmetinde' olmuştur" diyerek kuruluşun insan yetiştirme, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel mirasın aktarımındaki rolünü anlattı.

Merey, İlim Yayma Cemiyeti'nin hem yurt içinde hem yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerle toplumsal güvenin ve sosyal devlet anlayışının güçlenmesine katkı sağladığını, eğitim seferberliğinin bugün milyonlarca gencin hayatına dokunduğunu belirtti.

Kapanış

Program, Türk Tasavvuf Musikisi Meşk Topluğu tarafından okunan ilahilerle devam etti. Etkinlik sonunda katılımcılara çiğ köfte ikram edildi ve kutlama programı sonlandı.

