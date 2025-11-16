İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

İlkadım Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında protokol imzaladı; Başkan Kurnaz aile bütünlüğüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:17
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü

İşbirliği ve imza töreni

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2025 Aile Yılı dolayısıyla ailelere yönelik çok sayıda destek sağlandığını belirtti. İlkadım Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında kapsamlı bir işbirliği ve çalışma protokolü imzalandı.

Protokol, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurmaz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında 2025 Aile Yılı'na yönelik proje ve çalışmalar ele alınırken, iki kurumun aileler için ortak program ve destek mekanizmaları geliştirmesi hedefleniyor.

Başkan Kurnaz'ın açıklaması

İlkadım Belediyesi olarak aileye ve aile bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. Bu noktada belediye olarak Kadın ve Aile Müdürlüğümüz bünyesinde birçok çalışma ve proje üretiyoruz. 2025 Aile Yılı kapsamında yaptığımız protokollere bir yenisini daha ekliyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle birlikte ailenin ve aile bütünlüğünün korunması için ortak çalışmalar yürütecek, bu kapsamda yeni projeler hayata geçireceğiz. Değer ve kıymet verdiğimiz ailelerimiz için çok önemli adımlar atacağız. Ailelerin daha huzurlu olması, çocukların güvenle büyümesi ve en önemlisi aile içi şiddetin yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı göstereceğiz

Taraflar, kısa ve orta vadede ortak projelerin hayata geçirilmesi, aile destek hizmetlerinin genişletilmesi ve halkla iletişim kanallarının güçlendirilmesi yönünde çalışacaklarını açıkladı. Protokolün, ilçedeki ailelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İLKADIM BELEDİYESİ VE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ÇALIŞMA...

İLKADIM BELEDİYESİ VE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ÇALIŞMA PROTOKOLÜ İMZALANDI. İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURMAZ VE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ KEMAL GÜMRÜKÇÜ TARAFINDAN İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA; 2025 AİLE YILI'NA YÖNELİK PROJE VE ÇALIŞMALAR ELE ALINIRKEN, İKİ KURUMUN AİLELER İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ VE BU NOKTADA İŞ BİRLİĞİ SAĞLANMASI DA YER ALDI.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ (SAĞDA), 2025 AİLE YILI DOLAYISIYLA BİRÇOK ALANDA...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?