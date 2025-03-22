İlker İnanoğlu'ndan Annesi Filiz Akın İçin Duygusal Taziye Mesajı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ın vefatı sonrasında, oğlu İlker İnanoğlu duygusal bir taziye mesajı yayımladı. İnanoğlu, kişisel Instagram hesabı üzerinden annesine olan sevgisini ifade etti.

İnanoğlu, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun.

Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in de dediği gibi, cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi. Seni her şeyden çok seven oğlun, kuzun İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker İnanoğlu. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun."