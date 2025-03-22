İlker İnanoğlu'ndan Annesi Filiz Akın İçin Duygusal Taziye Mesajı

İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından duygusal bir taziye mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:52
İlker İnanoğlu'ndan Annesi Filiz Akın İçin Duygusal Taziye Mesajı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ın vefatı sonrasında, oğlu İlker İnanoğlu duygusal bir taziye mesajı yayımladı. İnanoğlu, kişisel Instagram hesabı üzerinden annesine olan sevgisini ifade etti.

İnanoğlu, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun.

Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in de dediği gibi, cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi. Seni her şeyden çok seven oğlun, kuzun İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker İnanoğlu. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun."

Türk sinemasında iz bırakan önemli kadın oyunculardan biri olan Filiz Akın, 1943'te Ankara'da doğmuş ve ilk gençlik yıllarını başkentte geçirmiştir.

Oyunculuk kariyerinin başlarında şımarık zengin kız rollerini canlandıran Akın, zamanla daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadın karakterlerine hayat vermiştir. Filiz Akın’ın yer aldığı ve karakter derinliği taşıyan filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" dikkat çekmektedir.

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