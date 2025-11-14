İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası

Antalya'da ilkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis

Yargıtay kararı sonrası dava yeniden görüldü, 19 çocuk yönünden hüküm verildi

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda görev yaparken öğrencilere yönelik suçlamalarla yargılanan Mahmut Aydın K. hakkında davanın yeniden görülmesi sonucu yeni karar açıklandı.

İlk duruşmada 28 öğrenci yönünden toplam 636 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın dosyası, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından kısmen bozulmuştu. Bozma gerekçesinde bazı çocuklar için rapor eksikliği ve bazı dosyalarda delil yetersizliği ile hukuka aykırılıklar tespit edilmişti.

Eksik rapor bulunan 6 çocuk yönünden yeniden başlayan yargılama, Yargıtay’dan dönen 12 çocuğun dosyasıyla birleştirilerek Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve çok sayıda mağdur çocuğun anne ve babası salonda hazır bulundu.

Sanık, önceki savunmalarını tekrarlayıp iddiaları kabul etmediğini belirtirken, aileler ortak beyanlarda şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, birleşen dosyalar kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda sanığı 19 çocuk yönünden çeşitli suçlardan mahkûm etti.

Mahkeme tarafından verilen cezalara göre; sanığa 12 öğrenci için 30’ar yıl, 4 öğrenci için 16 yıl 10 ay 15’er gün, 1 öğrenci için 18 yıl 9 ay, 1 öğrenci için 13 yıl 6 ay ve 1 öğrenci için 6 yıl hapis cezası verildi. Toplam ceza 465 yıl 9 ay olarak açıklandı.

Böylece mahkeme, yaklaşık 500 yıla karşılık gelen yeni mahkumiyet kararını hükme bağlamış oldu.

MAHMUT AYDIN K.