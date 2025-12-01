İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak KADEM Malatya’yı Ziyaret Etti: Deprem Sonrası Dayanışma ve Şiddetle Mücadele

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:28
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, asrın felaketi sonrası çalışmalarını yeni yerinde sürdüren KADEM Malatya İl Yönetimini ziyaret ederek şiddetle mücadele, deprem sonrası toplumsal dayanışma ve sosyal projeleri değerlendirdi.

Ziyaret ve değerlendirmeler

KADEM Malatya İl Yönetimi ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, kadınların toplum hayatına kattığı emek, incelik ve üretkenliğin özellikle deprem sonrası süreçte daha görünür hâle geldiğini vurguladı. Ölmeztoprak, kadının dokunduğu her alanda iyiliğin ve umudun güçlendiğini belirterek sevgi ve merhametin olduğu yerde şiddetin barınamayacağını ifade etti.

"Şiddete yer yok" ve turuncu farkındalık

Her türlü canlıya yönelik şiddetin insan onurunu yaralayan bir mesele olduğunu dile getiren Ölmeztoprak, "Farkına var, rengini belli et, şiddeti durdur" çağrısının tüm kesimlerde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Turuncu rengin uluslararası şiddet farkındalığının sembolü olduğuna dikkat çeken Milletvekili, bu mücadelede safının net olması adına kendisinin de turuncu rozet taktığını kaydetti.

KADEM’in yeni hizmet binası ve destek mesajı

Ölmeztoprak, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından KADEM Malatya İl Temsilciliğinin yeni hizmet binasına taşındığını hatırlatarak, özellikle dezavantajlı bireylere yönelik oluşturulan bu yeni ortamın şehir için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. KADEM’in eğitim, destek programları ve gönüllülük faaliyetlerinin Malatya için değer taşıdığını belirten Milletvekili, "KADEM’in her çalışmasında yanlarında olmaya devam edeceği." mesajını verdi.

"Kadının güçlenmesi toplumu ayağa kaldırır"

Kadına yönelik şiddetin aileyi ve toplumu derinden yaraladığını vurgulayan Ölmeztoprak, bir tek kadının incinmesinin bile vicdanlarda büyük bir sorumluluk doğurduğunu ifade etti. Milletvekili, "Kadın güçlenirse aile güçlenir; aile güçlenirse toplum da ayağa kalkar." sözleriyle şiddete karşı ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

KADEM’den "Hep birlikte mücadele" çağrısı

KADEM Malatya İl Temsilcisi Saliha Sırma da ziyarette kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sırma, bu yıl 25 Kasım kampanyasının "Kadına Karşı Şiddetle Hep Birlikte Mücadele" temasıyla yürütüldüğünü belirterek Milletvekili Ölmeztoprak’ın destekleri için teşekkür etti.

