İnegöl'de 112'yi Arayıp 'Fenalaştım' Diyen Adam Hayatını Kaybetti

Sabah saatlerinde Akhisar Mahallesi'nde sağlık müdahalesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 112'yi arayıp 'fenalaştım' diyen adam hayatını kaybetti.

Olay saat 06.00 sıralarında Akhisar Mahallesi girişinde meydana geldi. Yolda yürüyen Hüseyin A.(62), bir anda fenalaştı.

Fenalaşan adam 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan şahsa kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

