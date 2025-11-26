İnegöl'de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Olayın Özeti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E., apartmanın balkonunda oynarken düştü.
Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokaktaki apartmanın 3. katında yaşandı. Çocuğun, balkonda tırmandığı duvardan boşluğa düştüğü bildirildi.
Müdahale ve Soruşturma
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Annesi Eya E.(27) olay yerinde imdadına yetişti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA 3. KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI