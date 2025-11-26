İnegöl'de 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Mesudiye Mahallesi'nde 3. kattan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E. yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:44
Olayın Özeti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu 2 yaşındaki Veysel E., apartmanın balkonunda oynarken düştü.

Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokaktaki apartmanın 3. katında yaşandı. Çocuğun, balkonda tırmandığı duvardan boşluğa düştüğü bildirildi.

Müdahale ve Soruşturma

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Annesi Eya E.(27) olay yerinde imdadına yetişti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

