İnegöl'de 30 Kilometrelik Kovalamaca: Sürücü Aracı Çamura Saplayıp Ormana Kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kırsal alanda çamura saplandı; sürücü yaya kaçtı

Olay, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik büro Amirliği ekipleri, içerisinde silahlı şahıslar olduğu yönünde ihbar gelen 16 LNV 97 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Ekiplerin uyarısına uymayan sürücü, otomobil ile hızla kaçmaya başladı. Tüm polis birimlerinin katıldığı takip, şehir içi ve çevresinde sürdü; kovalamaca toplamda 30 kilometreye ulaştı.

Kovalama sırasında araç, İnegöl’e bağlı kırsal Yeniyörük mahallesinde tarlalık alana girince çamura saplandı. Sürücü, aracını kilitleyip araçtan inerek yaya hâlinde ormanlık alana kaçtı ve karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.

Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor. Çamura saplanan otomobil ise çekiciyle otoparka sevk edildi.

