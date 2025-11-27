İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı
Hayriye mahallesinde kaza — Sürücü kontrolü kaybetti
Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hayriye mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi.
Sürücü Zafer S. (40) yönetimindeki 16 AJD 642 plakalı traktör, ormanlık alanda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün römorkundan düşen Mustafa B. (19) ve Anıl S. (17) yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
