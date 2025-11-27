İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı

İnegöl'ün Hayriye mahallesinde devrilen traktörden düşen 2 kişi yaralandı; yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı, jandarma soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:11
Hayriye mahallesinde kaza — Sürücü kontrolü kaybetti

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hayriye mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Sürücü Zafer S. (40) yönetimindeki 16 AJD 642 plakalı traktör, ormanlık alanda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen traktörün römorkundan düşen Mustafa B. (19) ve Anıl S. (17) yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

