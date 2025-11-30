İnegöl'de Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı, Kaza Kamerada

İnegöl'de motosiklet devrildi: 1 yaralı

Süleymaniye Mahallesi, saat 11.45

Saat 11.45 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Hakan D. (47) yönetimindeki 16 BLL 753 plakalı motosiklet zarar gördü.

Motosiklet, Yücel Sokak’tan aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

