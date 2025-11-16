İnegöl'de scooter otomobille çarpıştı: Sürücü ağır yaralandı

Bursa İnegöl'de Süleymaniye Mahallesi'nde saat 00.30'da meydana gelen kazada scooter sürücüsü Ramiz A. (21) ağır yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 05:10
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 05:10
Kaza Ayrıntıları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooterın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2. Cadde üzerinde meydana geldi.

Ramiz A. (21) yönetimindeki scooter, Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen scooterdan düşerek başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

