İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı

Bursa İnegöl'de servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 19:03
Olayın Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Cayan K. (33)16 BSM 687 plakalı hafif ticari araç, dönüş yapmak istediği sırada arkasından seyir halinde olan Mustafa G. (40) yönetimindeki 16 S 8363 plakalı, su fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kaza sonucu minibüs ile hafif ticari araç yol kenarındaki ağaç ile enerji nakil hattı beton direğine çarptı.

Kaza sonucu sürücüler ile minibüste yolcu konumunda bulunan Ramazan K. (38), Mesude Y. (48), Fatma B. (49), Seyran V. (42) ve Veysel A. (35) ile ayrıca 4 kişi yaralandı; toplamda 11 yaralı olduğu bildirildi.

Kaza yerine çok sayıda 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

7 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine, 4 yaralı ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

