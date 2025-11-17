İnegöl'de Tavuk Şüphesi: 3 Kişilik Aile Hastanelik

İnegöl'de marketten alınan tavuğu yedikten sonra kusma ve mide bulantısı yaşayan Kawthar M., Mohammad M. ve kızı Rayan M. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 20:23
Marketten alınan tavuk sonrası zehirlenme şüphesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yemekten sonra rahatsızlanan üç kişilik aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Kawthar M. (40), Mohammad M. (44) ve kızı Rayan M. (19), marketten aldıkları tavuğu hazırlayıp yedikten sonra saatler sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla aile, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

