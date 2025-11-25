İnegöl'de Tostçu Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tost işletmesi sahibinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan olayın zanlısı tutuklandı. Olay, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, cuma gecesi saat 03.00 sıralarında gerçekleşti.

Mustafa Tokgöz (33) ile tartışmaya başlayan şüpheli Mustafa Y. (32), araçtan inip aralarında çıkan kavgada elindeki tabancayla Tokgöz'e defalarca ateş etti. Tokgöz'ün vücuduna 5 mermi isabet etti; ağır yaralanan Tokgöz, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden 16 BDP 784 plakalı araçla kaçan şüphelinin aracı, daha sonra Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Asayiş ekipleri, kaçan zanlıyı dün akşam Bursa'da saklandığı bir evde ve suç aleti tabancayla yakaladı.

Soruşturma kapsamında diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki ifadesinde zanlının, \"Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim\" dediği öğrenildi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece "adam öldürme" suçundan tutuklandı.

