İngiltere’den gelen hasta kapalı yöntemle tüp tıkanıklığını aşıp hamile kaldı

Opr. Dr. Anar Panahli, Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi'nde Londra'dan gelen tıkalı tüplü hastayı kapalı yöntemle tedavi ederek doğal yoldan hamile kalmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:08
Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi'nde başarılı tedavi

Opr. Dr. Anar Panahli, Samsun Büyük Anadolu Kocaeli Darıca Hastanesi’nde Londra’dan gelen bir hastanın tıkalı tüplerini kapalı yöntemle başarıyla tedavi ederek, hastanın doğal yollarla hamile kalmasını sağladı.

Dr. Panahli, hastanın geçmişte birkaç dış gebelik yaşadığını ve tüplerinin tıkalı olduğunu belirtti. İngiltere’de tüp bebek sürecinde ilerleme kaydedilemediği için hasta Türkiye’ye başvurdu.

Dr. Panahli, "İngiltere’de tüp bebek sürecinde ilerleme kaydedilemiyordu. Tıkalı boruların hepsini kapalı yöntem ile tedavi ettik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızı şifa ile taburcu ettik, ardından kendi ülkesine döndü. Daha sonra bizi aradı ve hamile olduğunu öğrendik. Hastamıza geçmiş olsun, tüm ekibimize de teşekkür ederiz" dedi.

Uzman doktor, kapalı yöntemle tüp tıkanıklığının giderilmesinin hastaların doğal yollarla hamile kalabilme şansını artırdığını vurguladı. Bu yöntem, doğru hasta seçimi ve deneyimli ekip ile uygulandığında tüp bebek sürecine gerek kalmadan gebelik şansını yükseltebiliyor.

