İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab: Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu Yapay Zekayı Anlattı

İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab Teknoloji ve Gençlik Konferansı

İnönü Üniversitesi'nde Bilgi ve Erdem Topluluğu tarafından İlahiyat Fakültesi Zahit Aksu Konferans Salonunda düzenlenen Dijital Adab Teknoloji ve Gençlik başlıklı konferansta önemli mesajlar paylaşıldı.

Topluluk akademik danışmanı ne söyledi?

Konferansta ilk olarak konuşan Bilgi ve Erdem Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Polat, teknolojinin insanın lehine ve aleyhine olan yönlerinin iyi ayırt edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Polat, teknolojinin zararlı yönlerden kaçınıp, faydalı kısımlarından istifade etmenin gerekliliğine kaydetti.

Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu'ndan yapay zeka uyarısı

Teknolojinin bir amaç değil araç olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, öğrencilere ve gençlere yönelik önemli uyarılar yaptı.

Ödevlerinizi yapay zekaya yaptırmak size o an konforlu gelebilir ancak bu durum gelecekte basit zihinsel fonksiyonları bile icra edememenize neden olur.

30 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Yapay zeka fikir almak için kullanılabilir ama üretimi siz yapmalısınız. Aksi takdirde ’silikon alimlerden öteye gidemeyiz

Yaşaroğlu ayrıca sosyal medya bağımlılığına da değinerek gençlerin zamanlarını ekran kaydırarak (scrolling) harcamaması gerektiğini belirtti.

Hayatımız suyun üzerindeki saman çöpü gibi akıntıya kapılıp gitmemeli. İrademizle zamanımızı yönetmeli, büyük hedefler için teknolojiyi bir basamak olarak kullanmalıyız

PROF. DR. CİHAT YAŞAROĞLU YAPAY ZEKAYI ANLATTI