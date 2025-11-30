İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab: Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu Yapay Zekayı Anlattı

İnönü Üniversitesi'ndeki Dijital Adab Teknoloji ve Gençlik konferansında Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, yapay zekayı fikir için kullanıp üretimin bireye ait olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:14
İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab: Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu Yapay Zekayı Anlattı

İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab Teknoloji ve Gençlik Konferansı

İnönü Üniversitesi'nde Bilgi ve Erdem Topluluğu tarafından İlahiyat Fakültesi Zahit Aksu Konferans Salonunda düzenlenen Dijital Adab Teknoloji ve Gençlik başlıklı konferansta önemli mesajlar paylaşıldı.

Topluluk akademik danışmanı ne söyledi?

Konferansta ilk olarak konuşan Bilgi ve Erdem Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Polat, teknolojinin insanın lehine ve aleyhine olan yönlerinin iyi ayırt edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Polat, teknolojinin zararlı yönlerden kaçınıp, faydalı kısımlarından istifade etmenin gerekliliğine kaydetti.

Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu'ndan yapay zeka uyarısı

Teknolojinin bir amaç değil araç olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu, öğrencilere ve gençlere yönelik önemli uyarılar yaptı.

Ödevlerinizi yapay zekaya yaptırmak size o an konforlu gelebilir ancak bu durum gelecekte basit zihinsel fonksiyonları bile icra edememenize neden olur.

30 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Yapay zeka fikir almak için kullanılabilir ama üretimi siz yapmalısınız. Aksi takdirde ’silikon alimlerden öteye gidemeyiz

Yaşaroğlu ayrıca sosyal medya bağımlılığına da değinerek gençlerin zamanlarını ekran kaydırarak (scrolling) harcamaması gerektiğini belirtti.

Hayatımız suyun üzerindeki saman çöpü gibi akıntıya kapılıp gitmemeli. İrademizle zamanımızı yönetmeli, büyük hedefler için teknolojiyi bir basamak olarak kullanmalıyız

PROF. DR. CİHAT YAŞAROĞLU YAPAY ZEKAYI ANLATTI

PROF. DR. CİHAT YAŞAROĞLU YAPAY ZEKAYI ANLATTI

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti
2
Şehit Polis Hatice Ünal Çankırı’da Toprağa Verildi
3
Batman'da Kuaför Dükkanında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
4
Adana'da Berberde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
6
Hong Kong Tai Po yangınında ölü sayısı 128'e yükseldi
7
Sinop'ta 2025'te 2.400 Litre Sahte Alkol Önlendi — Son Baskında 60 Litre Ele Geçirildi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı