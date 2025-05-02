Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan A.P., Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Tarsus ilçesine gelen A.P.'nin, pasaport sorgulamasında Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

Suçlamalar ve Gözaltı İşlemleri

Şüphelinin, Elazığ'da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranmakta olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, A.P.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayın detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.