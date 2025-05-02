DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,68 -0,19%
ALTIN
4.006,24 -0,2%
BITCOIN
3.748.920,07 -0,8%

Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı

Interpol'ün kırmızı bülteniyle aradığı A.P., Çukurova Havalimanı'nda yakalandı; 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 19:56
Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı

Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan A.P., Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Tarsus ilçesine gelen A.P.'nin, pasaport sorgulamasında Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

Suçlamalar ve Gözaltı İşlemleri

Şüphelinin, Elazığ'da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranmakta olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, A.P.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayın detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Kosova'da İkinci Dünya Savaşı’ndan Kalma Bomba İmha Edildi
3
İstanbul'da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu Gerçekleşti
4
Düzce'de Sağlık Alanında Yeni Yatırımların Temeli Atıldı
5
Interpol Tarafından Aranan Şüpheli Mersin'de Yakalandı
6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kırıkkale'yi Ziyaret Etti
7
Kastamonu'da Yem Maliyetlerini Düşüren Proje: Sorgum Sudan Otu Melezi

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!