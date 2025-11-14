İpekyolu’nda 8 Kur’an hafızına belge takdimi

Tören Yeni Nurşin Camii’nde gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 8 öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.

İpekyolu ilçesindeki Yeni Nurşin Camii altında bulunan Hacı Murat Değer Erkek Öğrenci Kur’an Kursunda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Cuma namazının ardından gerçekleştirilen törenle belgelerini emekli Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’tan aldı.

Törende konuşan Nimetullah Arvas, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, ailelerine, hocalarına ve Kur’an kurslarına destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu ise 2013 yılında açılan yatılı Kur’an kursunda bu yıl da önemli bir başarı elde edildiğini belirterek, yatılı talebe kursunda eğitim gören 50 öğrenciden sekizinin hafızlık eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazandığını ifade etti. Müftü Tavlaşoğlu öğrencilerin eğitimine ilişkin şu ifadeyi kullandı: 'Hem ortaokul hem de hafızlık eğitimini birlikte yürütmek kolay değil. Buna rağmen öğrencilerimizin gösterdiği başarı bizleri son derece mutlu ediyor'.

Yeni Nurşin Camii cemaatinin takdirini kazanan hafızlık başarısı, öğrencilerin aldığı icazet belgeleri ve yüzlerindeki mutlulukla gözler önüne serildi.

