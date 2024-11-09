Irak Başbakanı Sudani, Donald Trump ile Görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sudani, Trump'ı başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, iki lider, ekonomi, finans, enerji ve teknoloji alanlarında yakın işbirliği yapma kararlılığında olduklarını vurguladı. Ayrıca, ikili ilişkilerin güvenlik boyutunun ötesinde güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Başbakan Sudani, Trump'ın seçim kampanyası sırasında bölgedeki savaşları sona erdirme taahhüdüne de dikkat çekti. İki tarafın, bu hedefe ulaşmak için birlikte koordineli hareket etme konusundaki fikir birliği, bölgedeki barış ve istikrar için büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Trump da Sudani ile olumlu bir işbirliği içinde olma niyetini belirterek, Irak ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortak projeler üzerinde çalışmak üzere bir araya gelme arzusunu ifade etti.