Irak Savunma Bakanı: PKK'nın Hareketlenmesi Endişe Verici

Irak'tan PKK'ya Yönelik Ciddi Uyarılar

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ülke genelinde terör örgütü PKK'nın artan hareketliliğine dair kaygılarını dile getirdi. Bakan Abbasi, bazı güney kentlerinden gençlerin bu örgüte katılmalarının endişe verici olduğunu belirtti.

PKK'nın Varlığına Tepkiler

Bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Irak hükümetinin, PKK'nın Irak topraklarındaki varlığına yönelik kaygılar taşıdığını ifade eden Abbasi, "Türk tarafı PKK'nın varlığından büyük kaygı duyuyor," dedi.

Hükümetin Önlemleri

Bakan, hükümetin PKK'ya bağlı partileri kapatma kararı aldığını ve bu kararla birlikte, PKK'nın hareketliliğinden kaynaklanan rahatsızlığın önemli ölçüde arttığını vurguladı. Özellikle Semave ve Nasiriye gibi güney kentlerinden gençlerin bu örgüte katılma eğilimleri üzerinde durdu.

Güvenlik Anlaşmalarının Gerekliliği

Abbasi, Türkiye ile İran gibi ülkelerle de güvenlik anlaşmaları imzalamak istediklerini belirterek, bu tür önlemlerin bölgedeki güvenliği artıracağına inandığını sözlerine ekledi.