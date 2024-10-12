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Irak'ta Doğan İlk Lübnanlı Bebeğin Hikayesi

Savaş nedeniyle Irak'a göç eden Lübnanlı ailenin kızı Zehra, burada doğan ilk Lübnanlı bebek oldu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:28
Irak'ta Doğan İlk Lübnanlı Bebeğin Hikayesi

Irak'ta Doğan İlk Lübnanlı Bebeğin Hikayesi

Lübnan'daki çatışmalardan kaçarak Irak'a göç eden bir ailenin kızı olan Zehra, Irak'ta dünyaya gelen ilk Lübnanlı bebek unvanını aldı. Zehra'nın babası Ahmed Tahtah, ailesinin yaşadığı zorlu süreci ve kızlarının doğumunu AA muhabirine anlattı.

Göç Süreci

Ahmed Tahtah, Lübnan'ın güneyindeki Ramadiye beldesinde yaşanan bombardıman nedeniyle Irak'a göç ettiklerini belirtti. 23 Eylül'de evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarında hiçbir eşya alamadıklarını ifade eden Tahtah, şöyle konuştu:

"Evimizde yüzlerce insan hayatını kaybetti. Ramadiye'den Sovar şehrine gittik, fakat burada da bombardımanlar başlamıştı. Eşim doğum yapacakken hastaneler yaralılarla doluydu ve bize yardım edemediler."

Sağlık Sorunları Ve Doğum

Ailenin Irak'taki çilesi, Necef şehrine vardıklarında sona erdi. Eşi Lübana Halil, yaşadığı zorluklara rağmen sağ salim doğum yaptığını dile getirdi:

"Burada hemen doğum yapmak için ameliyata alındım. Çok şükür kızım sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi, ancak doğum sırasında bazı sağlık sorunları yaşadım."

Gelecek Korkusu

Lübnan'daki İsrail saldırılarından kaçarak Irak'a gelen aile, yenidoğul Zehra'nın hem Lübnanlı hem de Iraklı olmasının gururunu taşıyor. Ancak yaşadıkları belirsizlik ve zorluklara rağmen aile, Irak'ın daha güvenli olduğunu düşünüyor.

"Irak'ta yaşam koşullarımız kabul edilebilir durumda, ancak geleceğimiz belirsiz."

Irak hükümeti, Lübnan'dan gelen mültecilere vizesiz giriş imkanı tanıyor ve eğitim sisteminden yararlanma fırsatı sunuyor. Şu ana kadar, Lübnanlılar, Necef ve Kerbela gibi dini turizm merkezlerine yerleştiriliyorlar.

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