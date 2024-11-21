Irak'tan UCM'ye Destek: Netanyahu'nun Tutuklama Emri Tarihi Bir Karar

Irak Hükümeti UCM'nin Kararını Destekliyor

Irak hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini "Gazze Şeridi ve Lübnan'daki İsrail soykırımının kurbanları için tarihi ve adil bir karar" olarak nitelendirdi.

UCM'ye Teşekkür ve Çağrı

Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emri için UCM'yi takdir ettiklerini belirtti. Avvadi, "Bu, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki İsrail soykırımının kurbanları için tarihi ve adil bir karar. Dünyanın her yerinde adaletin sağlanmasına yönelik bu büyük adımı alkışlarken, savaşı (İsrail) durdurma çağrımızı da yineliyoruz ve tüm özgür ülkeleri bu kararı uygulamaya ve arananları teslim etmeye çağırıyoruz," ifadesini kullandı.

UCM'nin Açıklaması

UCM, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.