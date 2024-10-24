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İran Cumhurbaşkanından BM'ye Eleştiri: Etkinliğini Yitirdi

İran Cumhurbaşkanı, BM'nin etkinliğini yitirdiğini savunarak BRICS'in işbirliği modeline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:19
İran Cumhurbaşkanından BM'ye Eleştiri: Etkinliğini Yitirdi

İran Cumhurbaşkanından Zorlu Açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların, Batılı ülkelerin etkisi nedeniyle etkinliğini kaybettiğini ifade etti.

BRICS'in Başarıları

Pezeşkiyan, BRICS grubunun başarılı işbirliği ile ülkeler arasında yakınlaşma modelini ortaya koyduğunu belirtti. Bu açıklamalar, Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Toplantısı'nda yapıldı.

BM ve Uluslararası Kuruluşların Eleştirisi

İran Cumhurbaşkanı, ''BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Para Fonu ve insan hakları örgütleri, Batılı ülkeler tarafından politik bir araç haline geldiği için etkinliğini yitirmiştir.'' dedi.

İsrail'in Eylemleri Üzerine Değerlendirme

Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, ''BM Güvenlik Konseyi bu duruma gerekli tepkiyi verememiştir.'' ifadelerini kullandı.

BRICS'in Üye Sayısı Artıyor

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerine sahip olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılmasıyla BRICS'in üye sayısı 9'a ulaşmıştır. Bu grup, son zamanlarda Ukrayna Savaşı nedeniyle daha fazla dikkat çekmektedir.

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