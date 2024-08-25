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İran'da 'Gurbet' Dizisinin Yayını, Arap Kökenli Vatandaşlara Hakaret İddiasıyla Durdu

İran'da 'Gurbet' dizisinin etkileyici içeriği, Arap kökenli vatandaşlarla ilgili hakaretler yüzünden yayın durduruldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:05
İran'da 'Gurbet' Dizisinin Yayını, Arap Kökenli Vatandaşlara Hakaret İddiasıyla Durdu

İran'da 'Gurbet' Dizisi Yayından Kaldırıldı

İran, Arap kökenli vatandaşlara hakaret içeren bir dizi yüzünden 'Gurbet' adlı yapımın yayınını durdurdu. Çevrimiçi platform Nemava üzerinden yayımlanan dizi, sosyal medyada başlayan tepkilerin ardından, İçişleri Bakanlığı ve İran İnternet Alanındaki Ses ve Görüntü Medyaları Düzenleme Kurumu (SATRA) tarafında incelemeye alındı.

Yayın Durdurma Kararı

Tahran Başsavcılığı, dizinin yayınına son verildiğini resmen açıkladı. İran Ses ve Görüntülü Medya Konseyi (RESTA) Başkanı Saman Muradhüseyni, 'Gurbet'in resmi yayın lisansına sahip olmadığını belirterek, yasak kararının bu nedenle alındığını ifade etti. Ayrıca, dizilerin yayınlanabilmesi için önceden izin alınması gerektiğini vurguladı.

İçerikler Üzerine Değerlendirme

Muradhüseyni, yaşanan sorunun çözümü için yayıncılara ve yapımcılara destek sunacaklarını açıklarken, 'Bu tür sorunların yaşanmaması için önlem alıyoruz' diye ekledi. Aynı zamanda, Arap kökenli vatandaşlara yönelik hakaret olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtip bazı içeriklerin rahatsızlık yaratmış olabileceğine dikkat çekti.

Başsavcı'dan Ek Açıklama

Tahran Başsavcısı Ali Salihi de, dizi hakkında yaptığı değerlendirmede, SATRA lisansı olmaksızın yayımlanmasının rahatsızlıklara yol açtığını ifade etti. Durumun önceden çözülmesi gerektiğini belirtti.

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