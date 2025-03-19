İran'daki Çarşamba Suri Kutlamalarında 19 Can Aldı, 5,568 Yaralı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşambası olarak kutlanan Çarşamba Suri etkinlikleri, trajik bir şekilde sona erdi. Başkent Tahran’da dün akşam iftardan sonra başlayan bu kutlamalar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a, yaralı sayısı ise 5,568’e ulaştı.

Kutlamalar esnasında bazı vatandaşların ateş yakarak üzerinden atlarken, diğerleri havai fişekler ve el yapımı patlayıcılar kullandı. Emniyet, patlayıcı madde kullananların insansız hava araçlarıyla tespit edileceğini duyursa da, bu önlemlerin etkili olmadığı görüldü.

İran Acil Durum Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, kutlamalar sırasında ve öncesinde meydana gelen kazalarda 19 kişi yaşamını yitirdi, yaralılardan 338’i uzuv kaybı yaşarken, 1,557’si de göz yaralanması geçirdi. Yaralanmaların en fazla olduğu bölgeler arasında Tahran, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan öne çıktı.

Hicri Şemsi takvimiyle yürütülen bu gelenekte, nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlamayı tercih ediyor. Ancak her yıl yaşanan bu tür kazalar, maalesef yüzlerce insanın yaralanması ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep oluyor.