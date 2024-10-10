İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan ile Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı'nın Riyad Ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkeyi yakından ilgilendiren konular ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

Bölgesel Güvenlik Endişeleri

Görüşme sırasında, Bin Selman, bölgedeki krizlerin tırmanmasından duyduğu derin endişeyi ifade ederek, ülkelerin bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasına yönelik çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Karşılıklı İlişkilerin Geliştirilmesi

Bin Selman, ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Suudi Arabistan Krallığı, ikili ilişkilerde bu süreci sürdürmeye kararlıdır," şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırganlığına Tepki

Erakçi de komşularla güçlü ilişkiler kurmanın öncelik olduğunu belirterek, "Bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi için bu politikayı sürdüreceğiz," dedi. Ayrıca, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Bölgesel İşbirliği Çağrısı

Erakçi, "İsrail rejimi, tüm bölgeyi felakete sürüklüyor. Bu zorlu zamanın üstesinden gelmek için feraset, bilgelik, cesaret ve işbirliği gereklidir," ifadesini kullandı. Ayrıca, Riyad'da mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile de görüşerek, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Seyahat Sonrası Katar'a Geçiş

Erakçi, Suudi Arabistan'daki görüşmelerinin ardından Doha'ya geçerek Katar'daki yetkililerle de görüşme gerçekleştirecektir.