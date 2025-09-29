İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi üyeleri, parti yönetimi ve hükümeti Gazze'de soykırım yapıldığını kabul etmeye, İsrail'e yaptırım uygulamaya ve silah ambargosu kararı almaya çağırdı.

Konferansta kabul edilen önerge

Parti üyeleri, Liverpool kentinde düzenlenen sonbahar konferansında "Filistin Acil Durum Önergesi"ni oyladı. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi ve oylama konferansta ellerin havaya kaldırılmasıyla gerçekleştirildi.

Önergenin dayandırıldığı inceleme

Metinde, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna ulaşıldığına dikkat çekildi. Önerge, parti yönetimi ve hükümetin bu inceleme doğrultusunda hareket etmesini talep ediyor.

Talep edilen önlemler

Önergede, hükümet ve parti yönetimine İsrail'e yaptırım uygulama, silah ambargosu kararı alma ve işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlere ticari ambargo getirme çağrısı yapıldı.

Bağlayıcılık ve siyasi etkisi

Kabul edilen önergenin parti yönetimi ve hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor; ancak parti üyeleri için yönetime baskı aracı olarak değerlendiriliyor ve iç politika gündeminde etkili olması bekleniyor.