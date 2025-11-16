İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
Hatay Emniyeti'nin çalışması sonucu yakalama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde sağlama ve ticareti suçundan hakkında verilen 12 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan A.Ü. adlı şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili operasyonu yürüten birim Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri oldu. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli A.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
