İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı

Hatay İskenderun'da, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ü., polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:58
Hatay Emniyeti'nin çalışması sonucu yakalama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde sağlama ve ticareti suçundan hakkında verilen 12 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan A.Ü. adlı şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili operasyonu yürüten birim Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri oldu. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli A.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

