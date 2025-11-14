İskenderun'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı — 1 Tüfek Ele Geçirildi

İskenderun'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 1 tüfek ele geçirildi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada H.İ. ve M.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İskenderun Kocatepe Mahallesinde gerçekleşti. Şüpheliler hakkında; kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kasten yaralama suçlamaları bulunuyor.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 adet tüfek ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İSKENDERUN’DA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI