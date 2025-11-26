İskenderun'da Hırsızlık ve Tehdit Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da yürüttükleri çalışmalar sonucu iki şüpheliyi gözaltına alarak adli mercilere sevk etti.

Olay ve Yakalama

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü. İskenderun Muradiye Mahallesinde meydana gelen iş yeri/kurum hırsızlığı olayının şüphelisi D.Ç. ile Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve mala zarar verme tehdit olayının şüphelisi Y.Ö. adlı iki şahıs yakalandı.

Adli Süreç

Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

