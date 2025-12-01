İskenderun'da Navigasyon Mağduru Tır Hastane Önünde Trafiği Kilitledi

İskenderun'da navigasyon hatası sonucu devlet hastanesi önüne giren tır, parklar nedeniyle dönüş yapamayınca trafik kilitlendi; sürücü "Konumdaki o kadın beni getirdi" dedi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:52
İskenderun'da Navigasyon Mağduru Tır Hastane Önünde Trafiği Kilitledi

İskenderun'da Navigasyon Mağduru Tır Hastane Önünde Trafiği Kilitledi

Parklar dönüşü engelledi, ambulans ve vatandaşlar uzun süre bekledi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, navigasyonunu takip eden bir tır sürücüsü yanlışlıkla devlet hastanesi önüne girdi. Hastane önündeki parklar nedeniyle dönüş yapmakta zorlanan tır, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

Olay nedeniyle hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve diğer vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri, trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi.

Tır sürücüsü, aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım beklerken, yaşanan yoğunluk vatandaşlar tarafından görüntülendi ve tepki topladı. Sürücünün kendini savunduğu sözler gülümsetti: "Konumdaki o kadın beni getirdi".

Bir süre sonra tırın bölgeden ayrılmasıyla araç trafiği normale döndü.

HATAY’DA NAVİGASYONDAN YOL TAKİBİ YAPAN VE SOLUĞU HASTANEDE ALAN TIR SÜRÜCÜSÜ, BÖLGEDE YAŞANAN...

HATAY’DA NAVİGASYONDAN YOL TAKİBİ YAPAN VE SOLUĞU HASTANEDE ALAN TIR SÜRÜCÜSÜ, BÖLGEDE YAŞANAN TRAFİK SONRASI ‘KONUMDAKİ O KADIN BENİ GETİRDİ’ DİYEREK KENDİNİ SAVUNMASI GÜLÜMSETTİ.

HATAY’DA NAVİGASYONDAN YOL TAKİBİ YAPAN VE SOLUĞU HASTANEDE ALAN TIR SÜRÜCÜSÜ, BÖLGEDE YAŞANAN...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL