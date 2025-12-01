İskenderun'da Navigasyon Mağduru Tır Hastane Önünde Trafiği Kilitledi

Parklar dönüşü engelledi, ambulans ve vatandaşlar uzun süre bekledi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, navigasyonunu takip eden bir tır sürücüsü yanlışlıkla devlet hastanesi önüne girdi. Hastane önündeki parklar nedeniyle dönüş yapmakta zorlanan tır, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

Olay nedeniyle hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve diğer vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri, trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi.

Tır sürücüsü, aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım beklerken, yaşanan yoğunluk vatandaşlar tarafından görüntülendi ve tepki topladı. Sürücünün kendini savunduğu sözler gülümsetti: "Konumdaki o kadın beni getirdi".

Bir süre sonra tırın bölgeden ayrılmasıyla araç trafiği normale döndü.

