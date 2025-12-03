İskenderun'da silahla kasten yaralama ve tehdit şüphelisi tutuklandı
Operasyon ve gözaltı
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, İskenderun Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olayının şüphelisi olarak tespit edilen A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Aramada ele geçirilenler
Şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 adet tüfek, 3 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.
Adli süreç
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
