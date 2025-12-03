İskenderun'da silahla kasten yaralama ve tehdit şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde A.A. gözaltına alındı; evde silah ve fişek ele geçirildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:00
Operasyon ve gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, İskenderun Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olayının şüphelisi olarak tespit edilen A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Aramada ele geçirilenler

Şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 adet tüfek, 3 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

