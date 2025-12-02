İSKİ Talimatıyla Yapılan Döküme Milyonluk Ceza: Gaziosmanpaşa'da Kamyoncular Tepkili

Gaziosmanpaşa'da İSKİ talimatıyla yapıldığını söyledikleri dolgu dökümüne 5 ay sonra kamyonculara 600 bin-1 milyon TL arası cezalar kesildi; şoförler cezaların iptalini istiyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:01
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, iddiaya göre İSKİ yetkililerinin talimatıyla nitelikli dolgu malzemesi döktüklerini söyleyen hafriyat kamyonu sürücüleri, aradan geçen 5 ay sonra milyonları bulan para cezalarıyla karşılaştı. Sürücüler uygulamayı 'resmi izinle yapılan bir çalışma' olarak tanımlayarak cezaların iptalini talep etti.

Olay, İSKİ'ye ait, çevrili, güvenlikli ve demir kapılı bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, alana taş, mıcır ve diğer nitelikli dolgu malzemeleri dökülmesi istendi; İSKİ’ye ait kepçeler dökülen malzemeleri düzenlerken, zabıta ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ancak yaklaşık 5 ay sonra, görev değişikliğinin ardından aynı döküm işlemini yapan kamyonlara 'kaçak döküm' gerekçesiyle 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen para cezaları kesildi.

Kapıları kilitli, çevresinde demir bariyer ve güvenlik bulunan araziye izinsiz girilip döküm yapılamayacağını belirten şoförler, cezaların haksız olduğunu belirterek olayı mahkemeye taşıdı. Mahkeme süreci devam ederken kamyon şoförleri döküm alanı önünde toplanarak eylem yaptı.

Her şey resmi şekilde yapıldı

Cemil Kurt adlı kamyon şoförü mağduriyetini şu sözlerle anlattı: 'Bizden nitelikli malzeme istediler, belediyenin kepçesiyle döküm sahası düzenlendi. Her şey resmi şekilde yapıldı. Aradan aylar geçtikten sonra, görevden alınan bir müdürün ardından bizlere ceza yazıldı. Kamyoncuları hafife alıyorlar, deprem olsa yine biz koşuyoruz. Bizi mağdur ettiler.'

Hüseyin İba adlı diğer şoför ise, 'Burada İSKİ’nin şantiyesi var, bizden resmi olarak malzeme istediler. Girişimiz kayıtlı, bariyerlerden geçişimiz sağlandı, döküm alanında İSKİ’nin kendi kepçesi çalıştı. Şimdi aynı kurum kaçak döküm diyerek milyonluk cezalar gönderiyor. Bu durum tamamen haksız. Biz resmi mercilerin talimatıyla hareket ettik, suç işlemedik' diye konuştu.

Kamyon şoförleri, cezaların iptal edilmesini ve sorumlular hakkında inceleme başlatılmasını talep ediyor. Mahkeme süreci devam ediyor.

